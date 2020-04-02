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الرئيس الفلبيني يهدد بإطلاق النار على من يخرق الحجر الصحي

08:39 ص الخميس 02 أبريل 2020
الرئيس الفلبيني يهدد بإطلاق النار على من يخرق الحجر الصحي

رودريجو دوتيرتي

مانيلا - (أ ش أ):
هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي بإعطاء أوامر لرجال الشرطة بإطلاق النار على المواطنين الذين لا يحترمون الإغلاق الذي فرضته الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال دوتيرتي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - "لن أتردد بإعطاء أوامري للشرطة والجيش، أنه إذا حدثت أي مشكلة أن يطلقوا النار على المشاغبين.. هل فهمتم لن أدع أحدا يتسبب في المشاكل، سأبعث بمن يحاول على القبر".
تأتي تصريحات الرئيس الفلبيني بعد اعتقال حوالي 21 من سكان مدينة كويزون، خرجوا للمطالبة بمساعدات، بتهمة الاحتجاج بدون تصريح.

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