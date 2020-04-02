أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

رئيس وزراء اليابان يدرس إلغاء زيارته إلى روسيا بسبب جائحة كورونا

08:30 ص الخميس 02 أبريل 2020
رئيس وزراء اليابان يدرس إلغاء زيارته إلى روسيا بسبب جائحة كورونا

شينزو آبي

طوكيو - (أ ش أ):
أعلن مسؤولون حكوميون في اليابان، اليوم الخميس أن رئيس الوزراء شينزو آبي، يدرس إلغاء زيارته المرتقبة إلى موسكو في مايو المقبل، وسط جائحة فيروس كورونا.
وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه كان من المقرر أن يحضر آبي احتفالًا بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصار روسيا على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية يوم 9 مايو المقبل وأنه كان يأمل في أن يحرز تقدما في حل نزاع إقليمي طويل الأمد بينهما أثناء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.. غير أن طوكيو وموسكو لم يجريا أي محادثات تحضيرية تمهيدا لهذه القمة.
وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف قد اتفقا في فبراير الماضي على زيارة الأخير إلى اليابان لتسرّيع الخطوات التحضيرية لقمة بوتين وآبي، غير أن تفشي الوباء عرقل إتمام هذه الزيارة.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون في اليابان تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن آبي يميل إلى إلغاء زيارته إلى موسكو في ضوء ضعف احتمالية إحراز أي تقدم في حل النزاع الإقليمي على مجموعة جزر تقع قبالة هوكايدو.
جدير بالذكر أن هذه الجزر المتنازع عليها والتي سيطر عيلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان باستردادها لطالما كانت بمثابة شوكة في العلاقات الثنائية والتي تمنع الدولتين من التوقيع على معاهدة سلام رسمية.
وكان آبي يأمل في ضمان عودة الجزيرتين الأصغر من الجزر الأربعة بناءً على الشروط في إعلان مشترك عام 1956 بين البلدين، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بوتين حول هذا الشأن.

هذا المحتوى من

شينزو آبي اليابان روسيا فيروس كورونا

الخبر التالى:

الرئيس الفلبيني يهدد بإطلاق النار على من يخرق الحجر الصحي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان