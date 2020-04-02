إسرائيل تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة ترتفع إلى 27
تل أبيب - (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس بأن إسرائيل سجلت حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 27 حالة.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست على موقعها الإلكتروني أن أحدث ضحايا الفيروس هو رجل يبلغ من العمر 77 عاما.
وكانت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية قالت في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته أصيبا بكورونا.
وتوفي 6 أشخاص الأربعاء بالفيروس في إسرائيل، بينما تجاوزت حالات الإصابة حاجز الستة آلاف شخص بع تسجيل 734 حالة أمس.
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