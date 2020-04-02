89 إصابة إضافية و4 وفيات بكورونا في كوريا الجنوبية

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الخميس تسجيل 4 وفيات و89 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 169 حالة والإصابات إلى 9976 .

وصرحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن أكبر عدد من الإصابات الأحدث سجلت في دايجو وبلغ 21 حالة .

وفي إقليم كيوندكي المجاور للعاصمة، تم تأكيد 17 حالة إصابة ، بينما سجلت 14 حالة في سول ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب).

ووصل عدد الذين رفع عنهم الحجر الصحي بعد أن تماثلوا للشفاء التام إلى 5828 شخصا بزيادة 261 عن اليوم السابق