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إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

02:04 ص الخميس 02 أبريل 2020
إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان

تل أبيب - (د ب أ):
أفادت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس بأن وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتسمان وزوجته أصيبا بفيروس كورونا.

يأتي هذا مع ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس في إسرائيل إلى 26 شخصا، بعد وفاة 6 في يوم واحد الأربعاء.

كما تجاوزت حالات الإصابة حاجز الستة آلاف شخص.

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