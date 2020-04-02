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4 آلاف وفاة بكورونا.. فرنسا سترفع حالة العزل العام تدريجيا

01:32 ص الخميس 02 أبريل 2020
4 آلاف وفاة بكورونا.. فرنسا سترفع حالة العزل العام تدريجيا

فرنسا سترفع حالة العزل العام تدريجيا


بدأت فرنسا الأسبوع الثالث تحت حالة العزل التام لإبطاء تفشيء فيروس كورونا، مع تياطؤ نسبة الوفيات رغم تخطي حاجز الـ 4000 وفاة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمام لجنة برلمانية شُكلت لمحاسبة الحكومة على الطريقة التي تعاملت بها مع الأزمة، إن حالة العزل العام سترفع تدريجيا على الأرجح، وليس مرة واحدة، وفق سكاي نيوز.

وفرضت فرنسا حالة العزل بموجب قانون الطواريء الطبية، وتستمر حالة العزل حتى 15 أبريل المقبل.

ومن المرجح ألا تتجه فرنسا صوب إنهاء إبقاء الناس في منازلهم مرة واحدة وللجميع، وفق رئيس الوزراء الذي لم يوضح موعد تخفيف الحكومة حالة العزل العام أو رفعها في البلاد.

وما زالت الحصيلة اليومية للحكومة تشمل فقط أولئك الذين يموتون في المستشفيات، لكن السلطات تقول إنها ستكون قادرة قريبا جدا على جمع حالات الوفيات في دور المسنين، وهو ما سيؤدي على الأرجح لزيادة كبيرة في الوفيات المسجلة.

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