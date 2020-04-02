أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ترامب: أيام صعبة تنتظرنا وعلينا أن نستعد للأسوأ

12:42 ص الخميس 02 أبريل 2020
ترامب: أيام صعبة تنتظرنا وعلينا أن نستعد للأسوأ

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن على الشعب الأمريكي الاستعداد لما هو أسوأ بعد تفشي وباء كورونا، في البلاد.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال المؤتمر الصحفي لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، أن مؤسسات كثيرة خسرت بسبب أزمة كورونا.

وأشار ترامب، إلى أن هناك سفينتان طبيتان توجهتا إلى لوس أنجليس، مضيفًا: "نعتزم إرسال سفينتين جديدتين لمواجهة كورونا".

دونالد ترامب فيروس كورونا وباء كورونا

الخبر التالى:

ترامب يعلن حالة الطوارئ في ولاية هاواي ويصنفها "منطقة كوارث"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 779

    عدد المصابين

  • 179

    عدد المتعافين

  • 52

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 934825

    عدد المصابين

  • 193989

    عدد المتعافين

  • 47189

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لأول مرة.. وزيرة الصحة تكشف تحليل بيانات المصابين بكورونا