مسؤول أرجنتيني يدعم فرض ضريبة ثروة لمواجهة الديون وكورونا

بوينس ايرس 19 نيسان/أبريل ( د ب أ)



أكد وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن جوزمان، دعمه لفكرة فرض ضريبة ثروة على الأغنياء في البلاد، مع سعي بلاده لتجنب الدائنين وتوفير أموال للمساعدة في التعامل مع وباء (كوفيد-19).

ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء، عن جوزمان، قوله إن الضريبة ستؤثر على 11 ألف شخص بثروات لا تقل عن 2 مليون دولار، دون تحديد حد الإعفاء من تطبيق هذه الضريبة. جاءت تصريحات جوزمان في مقابلة مع الصحفي هوراسيو فيربتسكي، نشرت على موقع "ال كوهيت آ لا لونا".

وتحدث الرئيس ألبيرتو فيرنانديز، في مقابلة منفصلة، عن الحاجة إلى إعادة توزيع الثروة.

وتفتقر الأرجنتين، إلى مساحة ومجال لفرض تدابير تقشف أو تخفيضات وتحتاج إلى إعادة برمجة ديونها مع صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تدخل فيه البلاد مفاوضات أزمة مع الدائنين.

ومن المقرر أن تسدد حوالي 500 مليون دولار من الديون يوم 22 أبريل الجاري، وكانت قد أعلنت فى الأسبوع الماضي مقترحات لصفقة لإرجاء تسديد معظم ديونها حتى العقد المقبل.