بغداد وأربيل تتفقان على آلية خفض إنتاج النفط الخام

بغداد - (د ب ا )

صرح نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقى ثامر الغضبان، اليوم الأحد، أن الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان اتفقتا على آلية خفض إنتاج النفط الخام وفق قرار منظمة أوبك وحلفائها "أوبك بلس" والتعاون في قطاعي الغاز والكهرباء.

وقال الغضبان في تصريح صحفي في ختام اجتماع مع رئيس وفد إقليم كردستان وزير المالية آوات شيخ جناب، إن الجانبين ناقشا إنتاج النفط الخام في عموم العراق وبضمنه الإقليم خصوصاً بعد اتفاق "أوبك+" المتضمن تخفيض، 23% من الإنتاج شهري مايو ويونيو القادمين على مراحل حتى عام 2022.

وذكر "إن الاجتماع مع وفد الإقليم تضمن مناقشة موضوع استثمار الغاز في الإقليم لوجود احتياطات كبيرة واعدة في عدد من الحقول المكتشفة والمطورة لكنها غير مستثمرة ودراسة المقترح الذي تقدمنا به فيما يخص استثمار الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية في عدد من محطات التوليد في عموم العراق وسيتم ذلك من خلال فريق فني متخصص من الجانبين".

وتابع الغضبان، أن الجانبين اتفقا أيضا على التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الاقليم فيما يخص حركة المعلومات النفطية المعنية بالانتاج والتصدير والموارد المتأتية من ذلك ووضع آلية بحيث يتم تبادل المعلومات بكل شفافية.

ووصف الوزير العراقي أجواء النقاشات بالإيجابية والودية والوطنية.

من جانبه، أكد وزير المالية رئيس وفد الاقليم آوات شيخ جناب، أن الجانبين اتفقا على الالتزام باتفاق خفض الإنتاج النفطي والتزام العراق بكميات التخفيض وسيتم الاتفاق على الخطوات الفنية بشان ذلك.