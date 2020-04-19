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فلسطين تسجل 437 إصابة بكورونا بينهم 115 بالقدس المحتلة

09:56 م الأحد 19 أبريل 2020
فلسطين تسجل 437 إصابة بكورونا بينهم 115 بالقدس المحتلة

الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم

وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في الخليل، مساء اليوم الأحد.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن ملحم، قوله إن الإصابتين الجديدتين لشقيقين "طفل وشابة" من بلدة يطا انتقلت لهما العدوى من والدهما، الذي يعمل بأراضي الـ1948.

وبين ملحم أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 437 إصابة (322 في الضفة وغزة، إضافة إلى 115 إصابة في القدس عاصمة دولة فلسطين).

إبراهيم ملحم فيروس كورونا فلسطين

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