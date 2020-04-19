رئيس السيادة السوداني يؤكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، وحدة وتماسك المنظومة الأمنية بكافة مكوناتها وبقائها على عهدها مع الشعب السوداني في حماية التغيير ومكتسبات الثورة والزود عن الوطن والمحافظة على وحدته.

وقال البرهان، لدى مخاطبته في لقاء تنويريا بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم، إن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمجابهة الضائقة الإقتصادية والمعيشية والظروف الصحية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد، أن اللقاء حضره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، والفريق مهندس ابراهيم جابر، إلى جانبه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقيادات منظومة الصناعات الدفاعية، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والقادة برتبة الفريق لكافة القوات النظامية.

ونوه البرهان بالأدوار التي تلعبها مكونات المنظومة الأمنية مجتمعة في ظل هذه الظروف عبر دعم وإسناد لجنة الطوارئ الإقتصادية والمساهمة في تنفيذ التدابير الصحية للحيلولة دون انتشار وباء كورونا، بالإضافة إلى الواجبات الأمنية المباشرة للقوات النظامية فى تثبيت دعائم الأمن الوطني والحفاظ على وحدة السودان.

ووجه البرهان منسوبي القوات النظامية بالتفاني والإخلاص في أداء الواجب من أجل الشعب السوداني، وحيا أفرادها المنتشرين في كل ربوع السودان.

وأضاف أن المنظومة الأمنية على قلب رجل واحد، وقطع الطريق أمام أية جهة تسعى للمزايدة أو محاولة اختراق مكونات المنظومة الأمنية والتشكيك في قوميتها أو ولائها للوطن، مؤكدا بعدها عن الجهوية والعنصرية والولاء السياسي.

وأشار إلى أن من يروجون لمثل هذه الشائعات هدفهم الحيلولة دون قيام هذه المنظومة بأي أدوار إيجابية تعبر بالبلاد من هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل تحقيق تطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورته وإرادته في التغيير .