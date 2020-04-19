أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

بلومبرج: سنغافورة سجلت أكثر الإصابات بكورونا في جنوب شرق آسيا

09:31 م الأحد 19 أبريل 2020
بلومبرج: سنغافورة سجلت أكثر الإصابات بكورونا في جنوب شرق آسيا

سنغافورة سجلت أكثر الإصابات بكورونا في جنوب شرق آس


سنغافورة - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن سنغافورة تجاوزت إندونيسيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ليصبح لديها الآن أعلى عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن اكتشفت الدولة - الجزيرة مئات من حالات الإصابة بين العمال الأجانب.

وذكرت السلطات أنه تم تأكيد 596 إصابة إضافية حتى ظهر اليوم الأحد، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 6588 حالة.

ومن بين الحالات المكتشفة حديثا، هناك 25 فقط لمواطنين من سنغافورة أو أشخاص لديهم تصاريح إقامة دائمة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في بيان.

ومع تسجيل هذه الحصيلة الجديدة، تكون سنغافورة قد تجاوزت إندونيسيا التي سجلت حتى الآن 6575 حالة، والفلبين التي تضم 6259 حالة.

لكن إندونيسيا تظل لديها أعلى عدد من الوفيات في المنطقة عند 582 حالة، مقارنة بـ 11 حالة في سنغافورة.

سنغافورة فيروس كورونا جنوب شرق اسيا

الخبر التالى:

رئيس السيادة السوداني يؤكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بينهم أجنبي.. الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة