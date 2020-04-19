بلومبرج: سنغافورة سجلت أكثر الإصابات بكورونا في جنوب شرق آسيا
سنغافورة - (د ب أ)
ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن سنغافورة تجاوزت إندونيسيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ليصبح لديها الآن أعلى عدد من الإصابات في جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن اكتشفت الدولة - الجزيرة مئات من حالات الإصابة بين العمال الأجانب.
وذكرت السلطات أنه تم تأكيد 596 إصابة إضافية حتى ظهر اليوم الأحد، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 6588 حالة.
ومن بين الحالات المكتشفة حديثا، هناك 25 فقط لمواطنين من سنغافورة أو أشخاص لديهم تصاريح إقامة دائمة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في بيان.
ومع تسجيل هذه الحصيلة الجديدة، تكون سنغافورة قد تجاوزت إندونيسيا التي سجلت حتى الآن 6575 حالة، والفلبين التي تضم 6259 حالة.
لكن إندونيسيا تظل لديها أعلى عدد من الوفيات في المنطقة عند 582 حالة، مقارنة بـ 11 حالة في سنغافورة.
الخبر التالى:رئيس السيادة السوداني يؤكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3032
عدد المصابين
-
701
عدد المتعافين
-
224
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2295774
عدد المصابين
-
587761
عدد المتعافين
-
157900
عدد الوفيات
إعلان