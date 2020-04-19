أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

العراق يعلن 26 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

08:21 م الأحد 19 أبريل 2020
العراق يعلن 26 إصابة جديدة بكورونا في البلاد

العراق يعلن إصابة 26 حالة جديدة بكورونا

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إصابة 26 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.

وثمنت الوزارة في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" جهود أبطال الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي لدورهم في تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة ، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى لاحتواء الوباء.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص (٢٢٢٦) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٥٦١٤٧).

وبينت أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٢٦) إصابة في العراق وحالات الشفاء ٥٦ حالة، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات وصلت إلى ١٥٣٩، ومجموع الوفيات ٨٢ ومجموع حالات الشفاء ١٠٠٩.

هذا المحتوى من

Asha
العراق فيروس كورونا

الخبر التالى:

رويترز: وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 40 ألفا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بينهم أجنبي.. الصحة: 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و15 حالة وفاة