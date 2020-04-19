العراق يعلن 26 إصابة جديدة بكورونا في البلاد
بغداد - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، إصابة 26 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد.
وثمنت الوزارة في بيان، أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" جهود أبطال الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد الشعبي لدورهم في تطبيق قرارات وزارة الصحة وخلية الأزمة ، مشددة على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وتقليل حركة المواطنين إلا للضرورة القصوى لاحتواء الوباء.
وأوضحت الوزارة أنه تم فحص (٢٢٢٦) نموذجًا في كافة المختبرات المختصة في العراق، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٥٦١٤٧).
وبينت أن مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (٢٦) إصابة في العراق وحالات الشفاء ٥٦ حالة، مشيرة إلى أن مجموع الإصابات وصلت إلى ١٥٣٩، ومجموع الوفيات ٨٢ ومجموع حالات الشفاء ١٠٠٩.
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