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سلوفينيا تبدأ تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

08:19 م الأحد 19 أبريل 2020
سلوفينيا تبدأ تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

سلوفينيا تبدأ تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

بودابست - (د ب أ)

تعتزم سلوفينيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، البدء في تخفيف القيود المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا، وذلك اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

ويمكن إعادة فتح المتاجر التي تبيع مواد البناء والتركيبات أو السلع والأجهزة الإلكترونية أو الأثاث، اعتبارًا من غد الاثنين بالإضافة إلى منشآت التنظيف الجاف وورش السيارات ومحال الإصلاح .

وسيسمح للرسامين بالعمل من خارج منازلهم ، وكذلك فتح المشاتل ومحال الوجبات الخفيفة لأبوابها .

ولا يتم السماح للمواطنين، من بين أمور أخرى، بمغادرة منازلهم بدون تصريح خاص.

ومن المنتظر السماح لمحال الحلاقة وصالونات التجميل والمحال التي تقل مساحات أرض مبيعاتها عن 400 متر مربع، بإعادة فتح أبوابها بعد أسبوعين.

كانت جائحة كورونا قد انتشرت بسرعة نسبيا في سلوفينيا في أول الأمر، لكن السلطات تمكنت من خلال التدابير المقيدة وقف تنامي الجائحة، وشملت هذه التدابير عدم السماح للمواطنين بمغادرة مساكنهم دون تصريح.

وبفضل هذه التدابير، نجحت سلوفينيا في إطالة أمد تضاعف عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 21 يومًا، حيث وصل عدد الإصابات المؤكدة بحلول اليوم إلى 1330 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 74 شخصًا والمتعافين إلى 192 شخصًا.

فيروس كورونا سلوفينيا

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