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استطلاع: معظم الأمريكيين قلقون من التسرع بتخفيف قيود كورونا

08:19 م الأحد 19 أبريل 2020
استطلاع: معظم الأمريكيين قلقون من التسرع بتخفيف قيود كورونا

فيروس كورونا في أمريكا

واشنطن - (أ ش أ):

كشف استطلاع حديث للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن ما نسبتهم 58% من الأمريكيين، قلقون من أن التسرع في رفع القيود المرتبطة بتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة مفاجئة في حالات الإصابة والوفيات بسبب الفيروس.

وأشار الاستطلاع، الذي اشتركت في إجرائه كل من صحيفة وول ستريت جورنال وتلفزيون إن بي سي الأمريكيتين ونشرتا نتائجه اليوم الأحد، إلى أن 32% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن تخوفهم من استمرار تلك القيود والبقاء في المنزل لفترات طويلة.

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