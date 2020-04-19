حاكم نيويورك: وباء كورونا بدأ في التراجع بالولاية

وكالات

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدأ مرحلة التراجع في الولاية.

وقال كومو، خلال مؤتمر صحفي "لقد تجاوزنا نقطة الذروة، وكل المؤشرات في هذه المرحلة تدل على أننا بتنا في مسار انحداري لمنحنى فيروس كورونا في الولاية".

وأكد أن "مواصلة المسار الانحداري تتوقف على ما نفعله لكننا الآن في مسار انحداري".

وسجلت ولاية نيويورك الأمريكية، وفاة 507 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن 1384 إصابة جديدة.