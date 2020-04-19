الكويت: تحويل 1187 مواطنا للحجر للمنزلي بعد أول 11 رحلة إجلاء

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أنه بعد الـ11 رحلة الأولى لإجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، تم تحويل 42 مواطنا ومواطنة للحجر المؤسسي الالزامي للاشتباه بأعراض الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تم تحويل 1187 إلى الحجر المنزلي.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الصحة الكويتية المشرف العام على مراكز الفحص الطبي بمطار الكويت الدولي الدكتور عبدالرحمن المطيري - في إحصائية رسمية - أنه تم كذلك تحويل 4 حالات لاستكمال علاجهم لأسباب صحية أخرى.

وأضاف المطيري، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد المواطنين الذين كانوا على متن الـ11 رحلة إجلاء اليوم؛ بلغ ألف و233 مواطنا ومواطنة.

تجدر الاشارة إلى أن المرحلة الأولى من خطة إعادة المواطنين الكويتيين من الخارج، في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حول العالم، تتضمن تشغيل 75 رحلة من أصل 16 وجهة على مدار ثلاثة أيام.

وتتضمن المرحلة الأولى من المراحل الخمس المخصصة لعملية الإجلاء، رحلات إلى الرياض، وجدة، والدمام، وأبوظبي، ودبي، ومسقط، والمنامة، والدوحة، والقاهرة، والإسكندرية، وعمان، ولندن، وإسطنبول، وأنقرة، وباريس وجنيف.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، بدء خطة اجلاء المواطنين الكويتيين من الخارج، ابتداء من اليوم وحتى يوم 7 مايو المقبل.