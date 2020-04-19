الخزانة الأمريكية: نقترب من تخصيص 300 مليار دولار إضافية للشركات المتضررة

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إنه بات على مقربة من التوصل لاتفاق مع الكونجرس لتخصيص 300 مليار دولار إضافية لبرنامج قروض للإبقاء على رواتب العمال، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف منوشين في تصريحات لشبكة (سي إن إن): "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل لاتفاق اليوم"، مضيفا أنه إذا تحرك المشرعون سريعا، يمكن أن يكون برنامج القروض جاهزا بحلول يوم الأربعاء.

وأوضح أن الاتفاق الجديد يشمل 75 مليار دولار للمستشفيات إلى جانب مليارات الدولارات الأخرى لتوفير اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. كما سيتم توفير قروض إضافية لمواجهة الكوارث.

وقال: "هذا وقت غير مسبوق .. لم يسبق لنا أن واجهنا وضعا نغلق فيه اقتصادنا".

وفقد نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال الأسابيع الماضية.