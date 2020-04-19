أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

الخزانة الأمريكية: نقترب من تخصيص 300 مليار دولار إضافية للشركات المتضررة

06:48 م الأحد 19 أبريل 2020
الخزانة الأمريكية: نقترب من تخصيص 300 مليار دولار إضافية للشركات المتضررة

وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين

واشنطن - (د ب أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، إنه بات على مقربة من التوصل لاتفاق مع الكونجرس لتخصيص 300 مليار دولار إضافية لبرنامج قروض للإبقاء على رواتب العمال، وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف منوشين في تصريحات لشبكة (سي إن إن): "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل لاتفاق اليوم"، مضيفا أنه إذا تحرك المشرعون سريعا، يمكن أن يكون برنامج القروض جاهزا بحلول يوم الأربعاء.

وأوضح أن الاتفاق الجديد يشمل 75 مليار دولار للمستشفيات إلى جانب مليارات الدولارات الأخرى لتوفير اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. كما سيتم توفير قروض إضافية لمواجهة الكوارث.

وقال: "هذا وقت غير مسبوق .. لم يسبق لنا أن واجهنا وضعا نغلق فيه اقتصادنا".

وفقد نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال الأسابيع الماضية.

ستيف منوشين واشنطن أمريكا الكونجرس الأمريكي

الخبر التالى:

نيويورك تسجل 507 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تبدأ تجارب استخدام "بلازما المتعافين" لعلاج مصابي كورونا