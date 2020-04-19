برلماني بريطاني: "الاخوان" تستغل مواقع التواصل لنشر الكراهية والتطرف

لندن - (أ ش أ):

أكد عضو مجلس العموم البريطاني إيان بيزلي، أن جماعة الإخوان المسلمين "المصنفة إرهابية في مصر وعدد من الدول"، لديها أنشطة غير قانونية في المملكة المتحدة وتستغل مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الكراهية والتطرف في بريطانيا والشرق الأوسط.

وقال بيزلي، في حوار خاص مع قناة "النيل للأخبار" الفضائية مع الإعلامية أمل رشدي، عبر الأقمار الصناعية من لندن وبث اليوم الأحد، إن عدد من البرلمانيين طالبوا الحكومة البريطانية بإصدار قرار ينص على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، وإجراء تحقيقات حول نشاط هذه الجماعة.

وأشار عضو مجلس العموم البريطاني إلى أن هناك عدد من طلبات الاستجواب داخل البرلمان حول قيام أعضاء من تنظيم الإخوان بأنشطة مشبوهة، مطالبين الحكومة بطردهم من البلاد خشية من تأثيرهم على الأمن القومي البريطاني.

وأوضح أن أعضاء في البرلمان البريطاني وعدد من المنظمات تطالب بوقف دعم جماعة الإخوان في المملكة المتحدة، حيث إنهم يجمعون التبرعات لتمويل أنشطة إرهابية، موضحا أن بريطانيا ستتخذ خطوات عديدة تجاه جماعة الإخوان خلال الفترة المقبلة وستعيد فتح التحقيقات حول نشاطهم داخل البلاد.

وأضاف عضو مجس العموم البريطاني إن وزارتا الدفاع والداخلية تعكف حاليا مناقشة الأمر فعليا، لافتا إلى أنه بالرغم من انشغال العالم حاليا بمكافحة فيروس كورونا، ألا وأن الإرهابيون لا يعتدون بذلك بل يقومون بكثير من الأعمال الإرهابية العدائية والقتل في العالم والشرق الأوسط، مطالبا بلاده بإتباع النموذج المصري وغيرها من الدول الأخري في الشرق الأوسط والتى صنفت وحظرت جماعة الاخوان المسلمين واعتبرتها جماعة إرهابية.

وحول دور كلا من مصر وبريطانيا في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، أكد بيزلي أن العلاقات البريطانية المصرية جيدة جدا وكلا البلدين لديهم رؤية مشتركة في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى توقيع برتكول تعاون بين البلدين لتبادل المعلومات في المجالات الطبية لمكافحة هذه الجائحة.

وأشاد البرلماني البريطاني بالزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة ومصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية وتعظيم هذه العلاقة في المستقبل.

ودعا بيزلي إلى تعاون دولي مكثف لاحتواء فيروس كورونا والمعروف ـ "كوفيد 19" ومكافحته، بما في ذلك تبادل المعلومات والمعرفة العلمية والتعاون من جميع دول العالم من أجل مواجهة هذه الجائحة والقضاء عليها.