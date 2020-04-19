اليمن تنفي تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في عدن
عدن - (أ ش أ):
نفی وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الأولية المتحدث الرسمي للجنة الطوارئ اليمنية لمواجهة كورونا، الدكتور علي الوليدي، تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا في محافظة عدن.
وقال الدكتور الوليدي في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن غرفة عمليات طوارئ الصحة تلقت بلاغا بوجود حالة يشتبه بأنها مصابة بفيروس كورونا، وتم في الحال تكليف فريق من الاستجابة السريعة للنزول للحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحري حولها وأخذ العينات المخبرية لها وفقا والبروتكولات المعتمدة ودليل منظمة الصحة العالمية.
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