تركيا: 127 وفاة و3977 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، 127 حالة وفاة، و3977 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 86 ألفا و306 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى اليوم 2017 وفاة، منذ تفشي الوباء بها.