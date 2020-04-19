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الجزائر: 8 وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

06:27 م الأحد 19 أبريل 2020
الجزائر: 8 وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا

8 وفيات و95 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة، و95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن وزارة الصحة، أنها سجلت شفاء 153 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء من الوباء في البلاد إلى 1047 شخصًا.

وأوضحت الوزارة الجزائرية، أن إجمالي أعداد الوفيات بالوباء وصلت إلى 375 حالة وفاة، فيما بلغت الإصابات الإجمالية 2629 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.

الجزائر فيروس كورونا

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