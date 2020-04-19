ألمانيا: "مناعة القطيع" ليست استراتيجية مناسبة في مواجهة كورونا

برلين - (د ب أ)

صرح رئيس ديوان المستشارية بألمانيا بأنه يرى أن استراتيجية "مناعة القطيع" تعد غير مناسبة في مكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بألمانيا.

وقال هلجا براون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "كي يكتسب نصف المواطنين الألمان فقط مناعة خلال 18 شهرًا، يجب أن يصاب 73 ألف شخص يوميًا بكورونا، مثل هذه الأعداد الكبيرة لن يمكن لنظامنا الصحي أن يتحملها، ولن يمكن حتى تتبعها من قبل مكاتب الصحة".

وأضاف براون وهو أيضا طبيب: "لن ينتهي الانتشار إلا إذا صار لدى 60 إلى 70 بالمئة من المواطنين مناعة ضد الفيروس، يسمي العلماء ذلك بشكل مجامل نوعا ما بمناعة القطيع".

وبدلاً من ذلك أوضح براون أنه يعول على النهج الذي تتبعه الحكومة الاتحادية بقيادة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال: "لهذا السبب، تنص الاستراتيجية على تجنب حدوث عدوى وانتظار إنتاج لقاح فيما يتعلق بنظام المناعة".

ووفقًا لتقييم لـ(د.ب.أ)،سجلت ألمانيا 140478 حالة إصابة بكورونا و4289 حالة وفاة.