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بابا الفاتيكان يحتفل بقداس الرحمة الإلهية في كنيسة الروح القدس

03:24 م الأحد 19 أبريل 2020
بابا الفاتيكان يحتفل بقداس الرحمة الإلهية في كنيسة الروح القدس

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):
يحتفل بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، بقداس الرحمة الإلهية في كنيسة الروح القدس في ساسيا، وهي الصرحُ الروماني المكرس لنشر روحانية الرحمة الإلهية، وهو عيد أسسه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2000.
وذكرت إذاعة الفاتيكان أنه في عيد الرحمة الإلهية العشرين، قرر البابا فرنسيس أن يحتفل بالقداس ويتلو صلاة "افرحي يا ملكة السماء" ظهر الأحد على بُعد مسافة قصيرة من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، إذ سيتوجه إلى كابلة الروح القدس في ساسيا.
وسوف يحضر القداس الذي يتم بثه عبر الانترنت والتليفزيون مباشرة حفنة فقط من الأشخاص، نظرا للإغلاق المفروض في إيطاليا والفاتيكان بسبب فيروس كورونا.
وجاء في بيان صدر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الزيارة سوف تكون الأولى لحبر أعظم إلى هذه الكابلة منذ خمسة وعشرين عاما، عندما زارها البابا يوحنا بولس الثاني عام 1995.
وكان البابا يوحنا بولس الثاني قد أعلن قداسة الراهبة البولندية فاوستينا كوفالسكا في الثلاثين من أبريل عام 2000، في الأحد الأول بعد عيد الفصح، مؤسسا أيضا أحد الرحمة الإلهية.
وقال البابا فرنسيس في مقابلته العامة الأسبوعية الأربعاء الماضي لزوار بولنديين إنه سوف يحتفل بعيد الرحمة الإلهية.

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول مدينة الفاتيكان كنيسة الروح القدس

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