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غينيا: وفاة مسؤولين حكوميين اثنين بعد إصابتهما بكورونا

03:18 م الأحد 19 أبريل 2020
غينيا: وفاة مسؤولين حكوميين اثنين بعد إصابتهما بكورونا

أرشيفية

كوناكري(غينيا) - (د ب أ)
توفي مسؤولان كبيران في غينيا، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، أحدهما سيكو كوروما، الأمين العام للحكومة، طبقا لما ذكرته وزارة الإعلام.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن الوزارة قولها في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الأحد أن ساليف كيبي، رئيس لجنة الانتخابات توفي أمس الأول الجمعة بسبب "مضاعفات مرض كوفيد-19"
وكان قد تم نقل كوروما /64 عاما/ إلى المستشفى في مدينة كوناكري بعد أن أثبتت الفحوصات إصابته بالفيروس في العاشر من إبريل
وكانت الفحوصات قد أثبتت عدم إصابة رئيس غينيا، الفا كوندي بالفيروس الشهر الماضي، قبل أن تظهر على كوروما وكيبي أعراض الإصابة.

فيروس كورونا كوناكري غينيا

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