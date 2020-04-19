النمسا: ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا إلى 10 آلاف و501 حالة
فيينا - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، ارتفاع حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد إلى 10 آلاف و501 حالة، وذلك من مجمل عدد الإصابات التي تم تسجيلها والذي بلغ 14 ألفا و670 إصابة.
وأكدت الوزارة - في بيان اليوم - استمرار الاتجاه الإيجابي مع تراجع الإصابات الجديدة وارتفاع معدلات الشفاء على الرغم من احتفالات عيد القيامة وما يصاحبها من التقارب الاجتماعي.
ولفتت الوزارة إلى أن التدابير الصحية أظهرت نتائج إيجابية للغاية حيث تم شفاء 10 آلاف و501 حالة خلال الأيام الماضية.
وأوضحت أن معظم حالات الإصابة تركزت في ولاية النمسا السفلى وبلغت (828) حالة، يليها تيرول (814)، وستيريا (736)، وفيينا (523 حالة)، وبورغنلاند (94)، وكارينثيا (82).
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