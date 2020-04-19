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رئيس المختبر الصيني: معهد ووهان ليس مصدر فيروس كورونا

01:51 م الأحد 19 أبريل 2020
رئيس المختبر الصيني: معهد ووهان ليس مصدر فيروس كورونا

أرشيفية

برلين - (د ب أ):

رفض رئيس معهد علم الفيروسات بمدينة ووهان الصينية اتهامات أمريكية بأن فيروس كورونا قد نشأ داخل مختبره.

وقال يوان تشى مينج فى مقابلة مع التليفزيون الحكومي، نشرت نصها باللغة الانجليزية وسائل الاعلام الصينية اليوم الأحد: "لا يمكن أن يكون هذا الفيروس نشأ لدينا بأي حال".

وأضاف: "نعلم بوضوح نوع أبحاث الفيروسات التي تتم في المعهد وكيف يتعامل المعهد مع الفيروسات والعينات".

و لم يصب أي من موظفي المختبر بالفيروس ، بحسب يوان تشي مينج، الذي قال إنه يتفهم لماذا تسرع الناس باستنتاجات بشأن معهده في ووهان، المدينة التي ظهر فيها الوباء أولا.

وأضاف: "ولكن هذا أمر سيئ عندما يحاول البعض تضليل الناس عن عمد ... أعلم أنه مستحيل ... الأمر كله يعتمد على التكهن".

كما اعترض مدير المختبر على الأطروحة التي رفضها الخبراء بالفعل، بأن الفيروس ربما يكون قد تم تخليقه أصلا في المختبر.

وأكد: "لا يوجد دليل يثبت أن الفيروس اصطناعي".

وتأتي تعليقات يوان تشي مينج بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحقق في ما إذا كان الفيروس قد نشأ في مختبر ووهان. وقال ترامب للصحفيين "يبدو ذلك أمرا منطقيا".

وارتبطت العدوى الأولى بالفيروس بسوق للحيوانات في ووهان. ويعتقد الخبراء أن الفيروس يأتي من الخفافيش، وربما يكون انتقل إلى البشر عبر حيوان مضيف آخر.

مدينة ووهان الصينية معهد علم الفيروسات فيروس كورونا برلين

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