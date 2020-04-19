قتلى في أفغانستان إثر هجمات على قوات موالية للحكومة

كابول - (د ب أ):

ذكر مسؤولون أفغان لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، أنه قتل 18 شخصا على الأقل، بين قوات موالية للحكومة في أفغانستان وأصيب 12 آخرون، في هجمات وقعت الليلة الماضية، شنتها حركة طالبان.

وقتل عشرة أشخاص بعد أن هاجم المسلحون قوات موالية للحكومة في منطقة شولجارا بإقليم بلخ، طبقا لما ذكره عضوا المجلس الإقليمي، ذبيح الله كاكار ومحمد إبراهيم خير انديش. وأضاف المسؤولان أن ثلاثة آخرين أصيبوا.

وفي إقليم أوروزجان جنوب البلاد، قتل خمسة من رجال الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون، بعد أن داهم المسلحون نقطة تفتش أمنية في العاصمة، تارين كوت، طبقا لما ذكره متحدث باسم حاكم الإقليم.

وفي إقليم بادغيس غرب البلاد، قتل ثلاثة رجال شرطة وأصيب ستة آخرون في هجوم على نقطة تفتيش أمنية بمنطقة موكور قبل فجر اليوم، طبقا لما ذكره المتحدث باسم حاكم الإقليم، نجم الدين برهاني.

وذكر مسؤولون أنه كان هناك ضحايا سقطوا في صفوف المسلحين، لكنهم لم يحددوا أرقاما.

وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البلاد، جاويد فيصل اليوم الأحد أن المسلحين قتلوا 24 مدنيا في الأسبوع الماضي بمختلف أنحاء البلاد.