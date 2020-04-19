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الرئيس الموريتاني يهنيء مواطنيه بعد أن أصبحت بلاده خالية من كورونا

12:38 م الأحد 19 أبريل 2020
الرئيس الموريتاني يهنيء مواطنيه بعد أن أصبحت بلاده خالية من كورونا

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

نواكشوط - أ ش أ

هنأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الشعب الموريتاني بتعافي الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

ودعا الرئيس الموريتاني، في تغريدة بثتها اليوم الأحد الإذاعة الموريتانية، إلى اليقظة والإلتزام بالتعليمات، مشيرا إلى أن بؤر المرض لا تزال مشتعلة في العالم كله.

وقال "أهنئكم جميعا بمناسبة تعافي مواطنينا الأعزاء الذين تعرضوا لكوفيد 19)، تم ذلك بفضل الله أولا، ثم بفضل جهودكم، لكن يجب أن لا ننسى أن بؤر هذا الداء العضال لا زالت مشتعلة في جميع أنحاء العالم، لذا يجب أن نبقى يقظين وأن نلتزم بالتعليمات مع ما يترتب على ذلك من تضحية وإكراهات".

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت الليلة الماضية أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا.

وسجلت موريتانيا سبع حالات من الاصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي ، وشفي اثنان من المصابين وغادرا المستشفى ، في حين توفيت سيدة وهي في طريقها الى المستشفى بعد وصولها من باريس ، ويواصل الأربعة الباقون علاجهم.

وأغلقت الحكومة الموريتانية المجال الجوي وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الأسواق وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية ، وفرضت حظر التجول من السادسة صباحا حتى السادسة مساء ،وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.

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محمد ولد الشيخ الغزواني موريتانيا فيروس كورونا وزارة الصحة الموريتانية

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