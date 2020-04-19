الكويت: ارتفاع وفيات كورونا إلى 7 حالات والإصابات لـ1915

الكويت - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 7 حالات، بالإضافة إلى رصد 164 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى ألف و915 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في المؤتمر الصحفي الـ40، والذي عقد بمقر وزارة الصحة الكويتية - إن حالة الوفاة الجديدة هى لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 60 عاما، مشيرا إلى أنه كان يعاني من عدد من الأمراض المزمنة، وكان يتلقى الرعاية الطبية بغرفة العناية الفائقة منذ 10 أيام.

وأضاف أنه بالنسبة لحالات الإصابات، فقد تم رصد 158 حالة مخالطة، وفيما يتعلق بالحالات التي تحت قيد التقصي الوبائي، فتم رصد 6 حالات، تضمنت حالتين لمواطنين كويتيين، وحالتين لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وحالة لمقيم من الجنسية الأدرنية، وأخرى لمقيم من الجنسية السورية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إلى أنه بالنسبة للحالات المحجوزة في غرفة العناية الفائقة، فقد بلغت 38 حالة، منها 20 حالة في وضع حرج، و18 حالة مستقرة، مشيرا إلى خروج 8 حالات من أماكن الحجر المؤسسي الصحي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية تجاههم، على أن يستكملوا مدة الحجر الصحى الإلزامي المنزلي لمدة 14 يوما.

وأشار إلى أنه بدأ اعتبارا من اليوم استقبال المواطنين العائدين من الخارج، عبر رحلات الإجلاء الجوي، موضحا أنه سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ووضع من يحتاج منهم في الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي، ووضع الباقين قيد الحجر الصحي المنزلي، لافتا إلى تسليم كل منهم "سوار إلكتروني"، لمتابعته أثناء تقيده بفترة الحجر الصحي المنزلي، والتأكد من وجوده بالمكان المخصص للحجر.

وجدد، الدعوة للمواطنين والمقيمين، إلى الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تهدف لاحتواء انتشار الفيروس والقضاء عليه، والتوصية بالمداومة على الأخذ بكل وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

كان الدكتور عبدالله السند، قد أعلن أمس السبت، تسجيل 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة لمقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ لترتفع حالات الوفيات إلى 6 حالات و1751 إصابة حتى أمس.