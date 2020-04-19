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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال شهر

12:08 م الأحد 19 أبريل 2020
إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات بكورونا خلال شهر

أرشيفية

مدريد- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم، الأحد، تسجيل 410 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتمثل بذلك أدنى حصيلة وفيات يومية بالفيروس منذ نحو شهر.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزارة الصحة القول إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 20453 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 4218 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 195944 حالة.

فيروس كورونا وزارة الصحة الإسبانية إسبانيا

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