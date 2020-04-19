توصيات "كبار العلماء" بشأن عبادات رمضان خلال كورونا

الرياض- (د ب أ):

أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالسعودية، الأحد، عموم المسلمين بأن يصلي المسلم الفريضة، والتراويح خلال شهر رمضان في بيته إذا أوصت الجهة المختصة في بلده أو البلد التي يقيم فيها بذلك.

وشددت الهيئة ، في بيان صحفي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان أوردته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم ، على وجوب العناية التامة بما تقرره الجهات المختصة في بلدانهم أو البلدان التي يقيمون فيها، والتي تهدف إلى المحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار وباء كورونا الجديد.

ودعت إلى أن يتجنب المسلم التجمعات؛ نظراً لأن التجمع يعتبر السبب الرئيس لانتشار العدوى بحسب التقارير الطبية ذات الصلة، ومن ذلك الإفطار والسحور الجماعي.

وطالبت المسلمين بإخراج الزكوات ضمن الأطر التي لا تتعارض وتوصيات الجهات المختصة في منع الازدحام والتجمعات وغير ذلك من وسائل انتقال العدوى .

وأوصت الهيئة بالاستعداد لشهر رمضان بالرجوع إلى الله تعالى ومحاسبة النفس والعزم على الطاعة.