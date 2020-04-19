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قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين بخان يونس وغزة

10:51 ص الأحد 19 أبريل 2020
قوات الاحتلال تستهدف الصيادين والمزارعين بخان يونس وغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله -أ ش أ

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الرصاص على الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، وقنابل الغاز المسيل للدموع على المزارعين وأراض زراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن جنود بحرية الاحتلال الإسرئيلي هاجموا مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة 5 أميال قبالة بحر مدينة غزة بالرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه صوبهم، ما ألحق أضرارا بمركب صيد على الأقل.

كما قامت قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المزارعين والأراضي الزراعية شرق البلدة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، الذين اضطروا لمغادرة أراضيهم.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل شبه يومي استهداف الصيادين وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة، إضافة إلى التنغيص على حياة المزارعين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية من القطاع.

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الاحتلال الإسرائيلي خان يونس غزة قنابل الغاز المسيل للدموع المزارعين

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