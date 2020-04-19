أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

نيويورك تمنح تراخيص الزواج عبر الإنترنت أثناء الإغلاق بسبب كورونا

01:58 ص الأحد 19 أبريل 2020
نيويورك تمنح تراخيص الزواج عبر الإنترنت أثناء الإغلاق بسبب كورونا

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

نيويورك - (د ب أ):
قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك السبت إن سكان الولاية سيتمكنون من الحصول على تراخيص الزواج عبر رابط فيديو أثناء إجراءات إغلاق مكتب الزواج في المدينة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكتب كومو:"أنا أصدر أمرًا تنفيذيًا يسمح لسكان نيويورك بالحصول على رخصة زواج عن بُعد والسماح لرجال الدين بتنفيذ المراسم عبر "الفيديوكونفراس".

وعادة ما يكون مطلوبًا من أحد الزوجين على الأقل الحضور لمكتب الزواج شخصيًا للحصول على رخصة الزواج.

وستستمر الإجراءات الصارمة للحد من التنقل حتى منتصف مايو المقبل في نيويورك، مركز بؤرة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

وتوفي أكثر من 13 ألف في مدينة نيويورك بمرض كوفيد-19، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

نيويورك الزواج عبر الانترنت فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد تصدر توقعاتها بشأن طقس الأحد (بيان بالدرجات)