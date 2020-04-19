ترامب: مستعد لإرسال أجهزة تنفس صناعي لإيران لتجاوز أزمة كورونا
وكالات
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استعداده إرسال الآلاف من أجهزة التنفس الصناعي، إلى إيران لسماعدتها في تجاوز أزمة وباء كورونا المستجد.
وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف متسجدات كورونا، إن الولايات المتحدة ستزود المكسيك بأجهزة التنفس الصناعي، اللازمة لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد.
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