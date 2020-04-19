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ترامب: نتوقع وفاة 60 ألفًا والإجراءات أنقذت أرواح 300 ألف أمريكي

12:14 ص الأحد 19 أبريل 2020
ترامب: نتوقع وفاة 60 ألفًا والإجراءات أنقذت أرواح 300 ألف أمريكي

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإجراءات التي اتخذتها إدارته أنقذت أكثر من 300 ألف أمريكي على الأقل من الموت، جراء وباء كورونا المستجد.

وتابع، ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة لكشف متسجدات كورونا، أنه متوقع ارتفاع وفيات الوباء خلال الفترة المقبلة إلى 60 ألفًا في الولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن أرقام وفيات وباء كورونا المستجد في بلاده انخفضت بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بتراجع الفيروس وأنه تجاوز ذروته في البلاد.

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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