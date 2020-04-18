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ترامب: هناك مؤشرات على تجاوزنا لذروة كورونا

11:58 م السبت 18 أبريل 2020
ترامب: هناك مؤشرات على تجاوزنا لذروة كورونا

دونالد ترامب

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أرقام وفيات وباء كورونا المستجد في بلاده انخفضت بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية بتراجع الفيروس وأنه تجاوز ذروته في البلاد.

وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أن قدرة بلاده أصبحت كبيرة في مجال الفحوصات للكشف عن مصابين جدد بوباء كورونا، لافتًا إلى أن ذلك يسمح لهم بإعادة فتح الاقتصاد.

وشكك الرئيس الأمريكي في صحة الأرقام التي أعلنتها الصين بشأن ضحايا وباء كورونا المستجد بها.

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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