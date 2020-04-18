عاهل البحرين يشيد بجهود واشنطن للحفاظ على استقرار المنطقة

المنامة - (د ب أ):

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السبت بالجهود التي تقوم بها الولايات المتحدة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، والدور الفاعل الذي تقوم به قوات القيادة العسكرية الأمريكية لحماية الملاحة الدولية في الخليج العربي وبحر العرب وباب المندب، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل البحريني اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب الملك حمد بن عيسي عن تقدير المملكة لجهود الرئيس ترامب لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي.

كما أعرب العاهل البحريني عن أحر التعازي والمواساة للرئيس ترامب والشعب الأمريكي الصديق في الذين فقدوا حياتهم من المواطنين الأمريكيين بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي لمواجهة هذه الجائحة العابرة.

من جهته، أشاد الرئيس الأمريكي بإجراءات البحرين في ضوء الأزمة الراهنة، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعده لأي مساعده في مكافحة هذا الوباء.