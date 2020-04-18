أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

‏"كانت ستقتل ملايين".. ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق "مناعة القطيع"

11:40 م السبت 18 أبريل 2020
‏"كانت ستقتل ملايين".. ترامب يكشف سبب رفضه تطبيق "مناعة القطيع"

دونالد ترامب

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع "لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأمريكيين". ‎

وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن عدد من الولايات الأمريكية ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق.

وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وتابع ترامب، أن وفيات كورونا في بلاده، أقل بكثير من الصين، التي لم تفصح عن العدد الحقيقي لأعداد الوفيات والإصابات.

وأكد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل من الدول الأوروبية.

وكان مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، أعلن مساء اليوم، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا في البلاد إلى 35443، فضلاً عن اقتراب أعداد الإصابات من الـ700 ألفًا حتى اليوم.

دونالد ترامب فيروس كورونا كوفيد 19 الولايات المتحدة

الخبر التالى:

عاهل البحرين يشيد بجهود واشنطن للحفاظ على استقرار المنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان