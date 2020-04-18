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الرئيس الأمريكي: سنبدأ في إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي

11:37 م السبت 18 أبريل 2020
الرئيس الأمريكي: سنبدأ في إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي

دونالد ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيبدأ في إعادة فتح البلاد بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة، وسط أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، اليوم السبت، أنهم في المرحلة الأولى من خطة إعادة فتح البلاد.

وأشار إلى أن هناك شركات ستبدأ في إعادة فتح أوبابها، اعتبارًا من بعد غد الاثنين، مطالبًا بتوخي الحذر والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

‏وقال الرئيس الأمريكي، إن لايتي تكساس وفيرمونت قررتا إعادة العمل ببعض مؤسساتها اعتبارًا من يوم الاثنين، مضيفًا أن ولاية مونتانا ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق يوم الجمعة المقبلة.

ترامب أمريكا فيروس كورونا

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