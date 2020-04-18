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‏ترامب: ولايتان سيعيدان العمل ببعض المؤسسات بدءا من الاثنين

11:35 م السبت 18 أبريل 2020
‏ترامب: ولايتان سيعيدان العمل ببعض المؤسسات بدءا من الاثنين

دونالد ترامب

وكالات:

‏قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لايتي تكساس وفيرمونت قررتا إعادة العمل ببعض مؤسساتها اعتبارا من يوم الاثنين.

وأضاف ‏ترامب، في المؤتمر الصحفي الدوري لخلية الأزمة لكشف مستجدات كورونا، والذي نقلته فضائية العربية، أن ولاية مونتانا ستبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق يوم الجمعة.

وفي سياق آخر، طالب ترامب، الصين بتقديم مبررات حول عدم نشر الأرقام الحقيقية لضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وتابع ترامب، أن وفيات كورونا في بلاده، أقل بكثير من الصين، التي لم تفصح عن العدد الحقيقي لأعداد الوفيات والإصابات.

وأكد أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل من الدول الأوروبية.

وكان مركز مكافحة الأمراض الأمريكي، أعلن مساء اليوم، عن ارتفاع أعداد وفيات كورونا في البلاد إلى 35443، فضلاً عن اقتراب أعداد الإصابات من الـ700 ألفًا حتى اليوم.

دونالد ترامب فيروس كورونا ولاية تكساس الولايات المتحدة

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