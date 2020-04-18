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في القصر الرئاسي.. أفغانستان تعلن إصابة 20 موظفًا بكورونا

11:03 م السبت 18 أبريل 2020
في القصر الرئاسي.. أفغانستان تعلن إصابة 20 موظفًا بكورونا

فيروس كورونا

أفغانستان - (أ ش أ)

أصيب 20 موظفًا في قصر الرئيس الأفغاني أشرف غني، بفيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول حكومي، حسبما نقلت قناة "لعربية" الإخبارية اليوم السبت، إن: "20 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في القصر الرئاسي".

من جانبه، كما أكد مسؤول ثان العدد وأشار إلى أن 12 شخصا آخرين من المكتب الإداري للرئيس أصيبوا أيضا بالفيروس.

وبدوره..رفض صديق صديقي المتحدث باسم غني التعليق وأحال الأسئلة على وزارة الصحة التي لم تعلق أيضا معللة بأنها لا تكشف هوية مرضاها.

هذا وبدأ غني 70 عامًا، ولايته الثانية كرئيس للبلاد وهو يواجه أزمات متعددة بما في ذلك عملية سلام متعثرة وهجوما على سلطته من قبل منافسه اللدود عبد الله عبد الله، الذي يؤكد فوزه بالانتخابات، كما تخضع كابول حاليا لإغلاق عام، مددته السلطات أخيرا لثلاثة أسابيع.

وسجلت أفغانستان رسميًا 933 إصابة بالفيروس بينها 33 حالة وفاة.

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فيروس كورونا أفغانستان أشرف غني

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