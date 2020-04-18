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الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا يناهز ٧٠٠ ألف حالة والوفيات ٣٥ ألفا

11:02 م السبت 18 أبريل 2020
الولايات المتحدة: ارتفاع الإصابات بكورونا يناهز ٧٠٠ ألف حالة والوفيات ٣٥ ألفا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلن مركز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى ٦٩٠٧١٤، بعد تسجيل ٢٩ ألف حالة جديدة، لافتة إلى أن الوفيات وصلت إلى ٣٥٤٤٣، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وتوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة: "قمنا بإجراء ملايين الفحوصات لكشف فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن تكثيف إجراء اختبارات كورونا سيساهم في إعادة فتح البلاد.

وشدد ترامب على مواصلة دعم القطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا، وقال: "شهدنا ارتفاعا كبيرا في أعداد الاختبارات لمواجهة الوباء".

فيروس كورونا الولايات المتحدة دونالد ترامب كوفيد -19

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