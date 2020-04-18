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226 معتمرا باكستانيا يغادرون السعودية

10:39 م السبت 18 أبريل 2020
226 معتمرا باكستانيا يغادرون السعودية

الخطوط الجوية السعودية

الرياض - (د ب أ):

غادر اليوم السبت 226 معتمراً باكستانياً مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة غرب السعودية إلى مدينة ملتان في باكستان، على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وتعد هذه ثاني رحلة خاصة تنقل المعتمرين الباكستانيين المتبقين في المملكة إلى بلادهم، حيث نقلت الرحلة الأولى 254 معتمرا إلى باكستان في 15 أبريل الحالي، طبقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس" مساء اليوم السبت.

الخطوط الجوية السعودية السعودية الرياض باكستان

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