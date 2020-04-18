تركيا تمدد الحجر الصحي في مدن كبرى لأسبوعين إضافيين بسبب كورونا
اسطنبول/واشنطن - (د ب أ):
أعلنت الحكومة التركية اليوم السبت تمديد إجراءات الحجر الصحي في المدن الكبرى لأسبوعين إضافيين، وذلك مع ظهور علامات على تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أوائل أبريل، تطبق على اسطنبول التي شهدت تسجيل العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس، و30 مدينة أخرى.
وقد ارتفعت حالات الإصابة اليومية المؤكدة بالفيروس اليوم السبت بنسبة 8ر4 بالمئة، مقارنة بنسبة زيادة 12 بالمئة في أعداد المصابين قبل عشرة أيام، ووفقًا لإحصائيات بلومبرج المستندة إلى بيانات وزارة الصحة التركية.
وقد أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم السبت عن تسجيل 121 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1890 حالة.
وأشار قوجة إلى أنه تم تسجيل 4353 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 82329 حالة.
الخبر التالى:226 معتمرا باكستانيا يغادرون السعودية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
3032
عدد المصابين
-
701
عدد المتعافين
-
224
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2295774
عدد المصابين
-
587761
عدد المتعافين
-
157900
عدد الوفيات
إعلان