تركيا تمدد الحجر الصحي في مدن كبرى لأسبوعين إضافيين بسبب كورونا

اسطنبول/واشنطن - (د ب أ):

أعلنت الحكومة التركية اليوم السبت تمديد إجراءات الحجر الصحي في المدن الكبرى لأسبوعين إضافيين، وذلك مع ظهور علامات على تباطؤ معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها لأول مرة في أوائل أبريل، تطبق على اسطنبول التي شهدت تسجيل العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس، و30 مدينة أخرى.

وقد ارتفعت حالات الإصابة اليومية المؤكدة بالفيروس اليوم السبت بنسبة 8ر4 بالمئة، مقارنة بنسبة زيادة 12 بالمئة في أعداد المصابين قبل عشرة أيام، ووفقًا لإحصائيات بلومبرج المستندة إلى بيانات وزارة الصحة التركية.

وقد أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم السبت عن تسجيل 121 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 1890 حالة.

وأشار قوجة إلى أنه تم تسجيل 4353 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 82329 حالة.