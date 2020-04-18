ميليشيا الحوثي تستهدف مدينة مأرب اليمنية بصاروخ باليستي

اليمن - (أ ش أ)

قصفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، مدينة مأرب، بصاروخ باليستي مستهدفة بصورة متعمدة الأحياء السكنية في المدينة اليمنية .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن الناطق باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، أن تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية باستخدام الصواريخ البالستية واستهدافها المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية يؤكد رفض المليشيا لكافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي كان آخرها مبادرة قيادة القوات المشتركة للتحالف بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، مستمرة في تطبيق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بالداخل اليمني من المليشيا الإرهابية، مؤكدًا استمرار التزام التحالف بإعلان وقف إطلاق النار ودعم جهود ومساعي المبعوث الخاص لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل.