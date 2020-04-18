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البرهان: شائعات للوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوى الثورة

10:07 م السبت 18 أبريل 2020
البرهان: شائعات للوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوى الثورة

عبد الفتاح البرهان

السودان - (أ ش أ)

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية أن قيادة القوات المسلحة بكل فصائلها، بما فيها قوات الدعم السريع، تعمل في تناغم تام، وانسجام كامل، ويجمعها هدف واحد، ينحصر في حماية الوطن والثورة، للوصول بهما إلى بر الأمان.

ونقلت القوات المسلحة السودانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن البرهان استنكاره لانتشار شائعات موجهة، تستهدف زرع وتغذية الفتنة بين الجيش وقوى الثورة، والتفريق بينهما، يتم نشرها بواسطة جهات مغرضة، ترمي إلى الوقيعة بين الطرفين.

وقال "إن موقف الجيش ثابت ولم يتغير، وبصفته داعما للتغيير، لم ولن يقف ضد إرادة الشعب مطلقا، مضيفا "نخشى أن ترتبط بعض تصرفات وأفعال القوى الثورية بتلك الأكاذيب والإشاعات السوداء، ونحن أكثر حاجة للتعاضد والتكاتف لعبور هذه الأيام الصعبة".

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عبد الفتاح البرهان القوات المسلحة السودانية السودان

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