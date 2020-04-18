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بعد شفاء المصابين.. أول دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا

09:25 م السبت 18 أبريل 2020
بعد شفاء المصابين.. أول دولة عربية تعلن خلوها من فيروس كورونا

فيروس كورونا

موريتانيا - (أ ش أ)

ذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، مساء اليوم السبت، أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوكالة، في بيان اليوم، أن الفحوصات المتعلقة بالطالبة الموريتانية القادمة من فرنسا، والتي أظهرت الفحوص المخبرية إصابتها بالفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض أظهرت اليوم خلوها من الفيروس، مضيفة أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوما، وبذلك تصبح موريتانيا خالية من كورونا المستجد، بعد شفاء الحالات الست ووفاة الحالة السابعة.

وسجلت موريتانيا سبع حالات من الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، وشفي اثنان من المصابين وغادر المشفى في حين توفيت سيدة في طريقها إلى المشفى بعد وصولها من باريس ويواصل الأربعة الباقون علاجهم.

وأغلقت الحكومة الموريتانية المجال الجوي، وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الأسواق وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية وفرضت حظر التجول من السادسة صباحا حتى السادسة مساء وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا موريتانيا الحجر الصحي

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