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رئيس وزراء إسبانيا: سنبدأ بتخفيف القيود على الأطفال وسأطلب تمديد الطواري

08:47 م السبت 18 أبريل 2020
رئيس وزراء إسبانيا: سنبدأ بتخفيف القيود على الأطفال وسأطلب تمديد الطواري

بيدرو سانشيز

وكالات:

قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن الحكومة ستبدأ بتخفيف القيود المفروضة على الأطفال ابتداءً من 27 أبريل.

وأضاف سانشيز، في كلمة نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم السبت "سأطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى التاسع من مايو".

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الخميس الماضي، اعتزامها صرف منحة مالية تعادل "الحد الأدنى لأجر المعيشة" لمئات الآلاف من الأسر الأقل دخلا اعتبارا من اول مايو المقبل، وهو الموعد الذي كانت الحكومة قد قدمته للناخبين اثناء الحملة الانتخابية، لكن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عجلت بتنفيذ هذه الخطوة.

وبحسب تقديرات الحكومة التي يقودها الاشتراكيون فإن هذا الدعم قد يقدم لحوالي مليون أسرة على الأقل بشكل دائم اعتبارا من مايو المقبل. يذكر أن الحكومة الإسبانية لم تحدد حتى الآن "الحد الأدنى لأجر المعيشة" في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وشركاءه في الحكومة من الحزب اليساري المتطرف بوديموس، كانت قد تعهدت بتقديم نوع من الدعم الحكومي يضمن ارتفاع مستوى المعيشة للفئات الأقل دخلا في إسبانيا. وعندما تولى سانشيز منصب رئيس الحكومة في يناير الماضي، تعهد الحزبان بتعزيز الإنفاق الحكومي من أجل استمرار الازدهار الاقتصادي القائم منذ سنوات.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان الخميس إن "الحكومة تتعهد أمام هذه العائلات، وأولئك الذين يواجهون صعوبة شديدة في تغطية احتياجاتهم الأساسية، باستمرار الحد الأدنى لأجر المعيشة اعتبارا من مايو".

بيدرو سانشيز الحكومة الإسبانية فيروس كورونا إسبانيا

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