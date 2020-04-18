أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد القيامة فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

أطباء المملكة المتحدة "يواجهون مصيرهم" وسط نقص بمعدات الوقاية

08:26 م السبت 18 أبريل 2020
أطباء المملكة المتحدة "يواجهون مصيرهم" وسط نقص بمعدات الوقاية

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ):

تواجه المملكة المتحدة خطر نفاد المعدات الواقية التي تستخدمها أطقم المستشفيات، حيث أفاد نصف الأطباء العاملين في المناطق مرتفعة المخاطر بنقص الإمدادات، وذلك بحسب دراسة استقضائية أجرتها الجمعية الطبية البريطانية.

وووفقا لما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت، أشار تقرير للجمعية إلى عجز في كميات الأردية الواقية ذات الأكمام الطويلة والنظارات الواقية في بعض المستشفيات الأكثر عرضة للخطر.

وبلغ إجمالي من شاركوا في الدراسة 6000 شخص.

وذكر ثلثا المشاركين أنهم يواجهون نقصا في معدات حماية العيون، أو الافتقار إليها تماما.

وأخبر الأطباء الجمعية أنهم تركوا "ليواجهوا مصيرهم" وأنه لا ينبغي إجبارهم على الاختيار بين الاستمرار في العمل أو الحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.

فيروس كورونا لندن الوقاية النظارات الواقية الأردية الواقية

الخبر التالى:

رئيس وزراء إسبانيا: سنبدأ بتخفيف القيود على الأطفال وسأطلب تمديد الطواري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3032

    عدد المصابين

  • 701

    عدد المتعافين

  • 224

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2295774

    عدد المصابين

  • 587761

    عدد المتعافين

  • 157900

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أرقام كورونا بمصر: ألف إصابة في 7 أيام.. وارتفاع الوفيات اليومية (تفاعلي)